У США почалися переговори Трампа і Зеленського з європейськими лідерами

Марія Ємець, Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 22:06
Президенти США та України вийшли після зустрічі на спільне фото з європейськими лідерами, які не були присутні під час їхньої першої розмови.

Джерело: "Європейська правда", прямі трансляції з Білого дому

Деталі: Невдовзі перед 22 годиною за Києвом Дональд Трамп і Володимир Зеленський вийшли у кулуари Білого дому та разом з європейськими лідерами стали для спільного фото.

Після цього мають розпочатися переговори за участі усіх присутніх.

На час двосторонньої зустрічі, зазначає Reuters, європейським лідерам запропонували обід. 

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі із Зеленським Трамп повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Зеленський зі свого боку дякував Трампу і європейським союзникам за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

 

СШАЗеленськийТрампросійсько-українська війна
