В США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 22:06
Президенты США и Украины вышли после встречи на совместное фото с европейскими лидерами, которые не присутствовали во время их первого разговора.

Источник: "Европейская правда", прямые трансляции из Белого дома

Детали: Незадолго до 22 часов по киевскому времени Дональд Трамп и Владимир Зеленский вышли в кулуары Белого дома и вместе с европейскими лидерами встали для совместного фото.

После этого должны начаться переговоры с участием всех присутствующих.

На время двусторонней встречи, отмечает Reuters, европейским лидерам предложили обед.

Напомним, во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает прекращение боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа и европейских союзников за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО.

 

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

