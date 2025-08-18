В США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами

Президенты США и Украины вышли после встречи на совместное фото с европейскими лидерами, которые не присутствовали во время их первого разговора.

Источник: "Европейская правда", прямые трансляции из Белого дома

Детали: Незадолго до 22 часов по киевскому времени Дональд Трамп и Владимир Зеленский вышли в кулуары Белого дома и вместе с европейскими лидерами встали для совместного фото.

После этого должны начаться переговоры с участием всех присутствующих.

На время двусторонней встречи, отмечает Reuters, европейским лидерам предложили обед.

President Trump and President Zelenskyy en route to meet with the European leaders pic.twitter.com/EHvttm7nDl August 18, 2025

Напомним, во время публичной части встречи с Зеленским Трамп повторил, что уже не считает прекращение боевых действий необходимым этапом для дальнейших мирных переговоров с РФ.

Также американский президент прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Зеленский со своей стороны поблагодарил Трампа и европейских союзников за оружие, которое Украина теперь получает через специальный механизм НАТО.

