Зеленський назвав розмову з Трампом "дуже хорошою", той – погодився

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив двосторонню розмову, яку мав з президентом Трампом в Овальному кабінеті, а той погодився з ним.

Джерело: "Європейська правда", Зеленський на публічному відкритті зустрічі за європейських лідерів у Білому домі

Пряма мова Зеленського: "Думаю, у мене була дуже хороша розмова з президентом Трампом".

Реклама:

Деталі: Трамп після цього вставив ремарку, що теж вважає її "дуже хорошою".

"Вона справді була найкраща. Перепрошую, можливо, "найкраща" буде колись у майбутньому. Але вона була дуже хороша", – продовжив український президент.

"Ми говорили про дуже чутливі питання. По-перше, безпекові гарантії (...) Ми будемо говорити далі про безпекові гарантії, і дуже важливо, що США надіслали такий сильний сигнал і готові надати безпекові гарантії", – сказав Зеленський.

РЕКЛАМА:

Він зазначив, що другим пунктом були гуманітарні питання – про обмін полонених, визволення цивільних заручників та повернення вивезених окупаційною владою українських дітей.

"Важливо, що усі чутливі питання – про території і так далі – ми обговоримо на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч", – сказав президент, додавши, що буде вдячний за участь Трампа у потенційних переговорах з Путіним.

Зеленський зазначив, що детально розповів Трампу із мапою про ситуацію на фронті. "До речі, дякую за мапу – вона була чудова", – додав він.

Нагадаємо:

Читайте також Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".