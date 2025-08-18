Все разделы
Зеленский назвал разговор с Трампом "очень хорошим", тот – согласился

Мария Емец, Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 23:11
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил двусторонний разговор, который состоялся с президентом Трампом в Овальном кабинете, а тот согласился с ним.

Источник: "Европейская правда", Зеленский на публичном открытии встречи европейских лидеров в Белом доме.

Прямая речь: "Думаю, у меня был очень хороший разговор с президентом Трампом".

Детали: Трамп после этого вставил ремарку, что тоже считает встречу "очень хорошей".

"Она действительно была лучшей. Извините, возможно, „лучшая" будет когда-нибудь в будущем. Но она была очень хорошей", – продолжил украинский президент.

"Мы говорили о очень чувствительных вопросах. Во-первых, гарантии безопасности (...) Мы будем говорить дальше о гарантиях безопасности, и очень важно, что США послали такой сильный сигнал и готовы предоставить гарантии безопасности", – сказал Зеленский.

Он отметил, что вторым пунктом были гуманитарные вопросы – об обмене пленными, освобождении гражданских заложников и возвращении вывезенных оккупационными властями украинских детей.

"Важно, что все чувствительные вопросы – о территориях и так далее – мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи. Президент Трамп попытается организовать такую встречу", – сказал президент, добавив, что будет благодарен за участие Трампа в потенциальных переговорах с Путиным.

Зеленский отметил, что подробно рассказал Трампу с помощью карты о ситуации на фронте. "Кстати, спасибо за карту – она была замечательная", – добавил он.

Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

