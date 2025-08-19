Усі розділи
Мерц не згоден з Трампом і наполягає на важливості припинення вогню в Україні

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Вівторок, 19 серпня 2025, 00:12
Мерц не згоден з Трампом і наполягає на важливості припинення вогню в Україні
Фрідріх Мерц. Фото з Facebook

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що наступний раунд переговорів з РФ повинен мати на меті припинення вогню, всупереч намірам Трампа не вести про це переговори.

Джерело: "Європейська правда", Мерц перед початком зустрічі лідерів США, України, Єврокомісії та низки європейських держав

Деталі: Мерц, що виступав на зустрічі у присутності журналістів, почав з того, що подякував Трампу за запуск переговорного процесу з росіянами, і зауважив, що зараз з'явилася можливість перейти до "складних переговорів". Утім, він позначив одну ключову вимогу – припинення вогню.

Лідер Німеччини, що висловлює думку усіх європейських учасників.

"Скажу відверто: ми всі хочемо побачити перемир'я. Найпізніше воно має початися вже з наступної зустрічі (із Путіним). Я не уявляю, щоби наступна зустрічі відбулася без припинення вогню (за її результатами)", – заявив канцлер.

Фрідріх Мерц закликав зробити це пріоритетом, "застосувати тиск на Росію", оскільки це визначає можливість вести змістовні мирні переговори. "Довіра до тих зусиль, які ми докладаємо сьогодні, залежить від того, чи буде припинення вогню з початку серйозних переговорів", – заявив він. Мерц також наголосим, що наступною зустріччю має стати тристороння зустріч (Зеленський-Трамп-Путін).

Це зауваження Мерца викликало заперечення з боку Трампа. Президент США навів аргумент на користь того, щоби вести переговори без припинення вогню; втім, пояснення Трампа виявилося неправдивим.

Дональд Трамп вже не вперше заявив, що він нібито "закінчив шість війн" і, мовляв, що разу "обходився без перемир'я". Як приклад, що ілюструє його твердження, Трамп навів конфлікт, який "ми (США) вирішили тиждень тому з двома важливими країнами, і це (війна між ними) тривало 35 років, і нам не знадобилося перемир'я".

Президент США, очевидно, посилається на мирні домовленості Азербайджана та Вірменії, підписані у його присутності 9 серпня. Однак твердження Трампа про відсутність перемир'я є неправдою. Між цими країнами вже тривалий час діє перемир'я, що і дало можливість вести змістовні переговори про мир.

Раніше Трамп заявляв, що "завдяки йому" закінчилися п’ять війн, а шостою вважав Україну

Детально про домовленість на Кавказі читайте у статті Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії.

Про те, що передувало зустрічі у Білому Домі – читайте у статті "Трамп під тиском. Як американці стають союзником України у впливі на Білий дім"

ТрампМерцросійсько-українська війнапереговори
