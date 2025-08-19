Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает, что следующий раунд переговоров с РФ должен иметь целью прекращение огня, вопреки намерениям Трампа не вести об этом переговоры.

Источник: "Европейская правда", Мерц перед началом встречи лидеров США, Украины, Еврокомиссии и ряда европейских государств

Детали: Мерц, выступавший на встрече в присутствии журналистов, начал с того, что поблагодарил Трампа за запуск переговорного процесса с россиянами, и отметил, что сейчас появилась возможность перейти к "сложным переговорам". Впрочем, он обозначил одно ключевое требование – прекращение огня.

Лидер Германии, что выражает мнение всех европейских участников.

"Скажу откровенно: мы все хотим увидеть перемирие. Самое позднее оно должно начаться уже со следующей встречи (с Путиным). Я не представляю, чтобы следующая встреча состоялась без прекращения огня (по ее результатам)", – заявил канцлер.

Фридрих Мерц призвал сделать это приоритетом, "применить давление на Россию", поскольку это определяет возможность вести содержательные мирные переговоры. "Доверие к тем усилиям, которые мы прилагаем сегодня, зависит от того, будет ли прекращение огня с начала серьезных переговоров", – заявил он. Мерц также подчеркнул, что следующей встречей должна стать трехсторонняя встреча (Зеленский-Трамп-Путин).

Это замечание Мерца вызвало возражения со стороны Трампа. Президент США привел аргумент в пользу того, чтобы вести переговоры без прекращения огня; впрочем, объяснение Трампа оказалось ложным.

Дональд Трамп уже не впервые заявил, что он якобы "закончил шесть войн" и, мол, каждый раз "обходился без перемирия". В качестве примера, иллюстрирующего его утверждение, Трамп привел конфликт, который "мы (США) решили неделю назад с двумя важными странами, и это (война между ними) длилось 35 лет, и нам не понадобилось перемирие".

Президент США, очевидно, ссылается на мирные договорённости Азербайджана и Армении, подписанные в его присутствии 9 августа. Однако утверждение Трампа об отсутствии перемирия является неправдой. Между этими странами уже длительное время действует перемирие, что и дало возможность вести содержательные переговоры о мире.

Ранее Трамп заявлял, что "благодаря ему" закончились пять войн, а шестой считал Украину.

