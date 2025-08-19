Усі розділи
Никифоров: Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 00:42
Никифоров: Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті
Сергій Никифоров, фото ОП

Після перерви в Овальному кабінеті відновилися переговори у форматі "лише лідери".

Джерело: прессекретар президента України Сергій Никифоров

Пряма мова: Никифорова: "Після перерви переговори відновилися в Овальному кабінеті у форматі ʼлише лідериʼ".

Що передувало: Повідомлялося, що переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Раніше повідомлялося, що Трамп сподівається "вже вихідними" провести зустріч США-Україна-РФ. Втім, очікування від неї на початку переговорів були відмінними: зокрема, канцлер Німеччини посперечався з президентом США через його "план", що не включає перемир'я з РФ.

Про те, що передувало зустрічі у Білому Домі – читайте у статті "Трамп під тиском. Як американці стають союзником України у впливі на Білий дім"

переговори
