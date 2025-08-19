Никифоров: Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті

Після перерви в Овальному кабінеті відновилися переговори у форматі "лише лідери".

Джерело: прессекретар президента України Сергій Никифоров

Пряма мова: Никифорова: "Після перерви переговори відновилися в Овальному кабінеті у форматі ʼлише лідериʼ".

Що передувало: Повідомлялося, що переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував Владіміру Путіну.

Раніше повідомлялося, що Трамп сподівається "вже вихідними" провести зустріч США-Україна-РФ. Втім, очікування від неї на початку переговорів були відмінними: зокрема, канцлер Німеччини посперечався з президентом США через його "план", що не включає перемир'я з РФ.

