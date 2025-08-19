Никифоров: Лидеры возобновили переговоры в Овальном кабинете

После перерыва в Овальном кабинете возобновились переговоры в формате "лишь лидеры".

Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

Прямая речь: Никифорова: "После перерыва переговоры возобновились в Овальном кабинете в формате "лишь лидеры"".

Что предшествовало: Сообщалось, что переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил по телефону Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется "уже на выходных" провести встречу США-Украина-РФ. Впрочем, ожидания от нее в начале переговоров были отличными: в частности, канцлер Германии поспорил с президентом США из-за его "плана", не включающего перемирие с РФ.

О том, что предшествовало встрече в Белом Доме – читайте в статье "Трамп под давлением. Как американцы становятся союзником Украины во влиянии на Белый дом"