Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Никифоров: Лидеры возобновили переговоры в Овальном кабинете

Ольга ГлущенкоВторник, 19 августа 2025, 00:42
Никифоров: Лидеры возобновили переговоры в Овальном кабинете
фото ОП

После перерыва в Овальном кабинете возобновились переговоры в формате "лишь лидеры".

Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

Прямая речь: Никифорова: "После перерыва переговоры возобновились в Овальном кабинете в формате "лишь лидеры"".

Реклама:

Что предшествовало: Сообщалось, что переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил по телефону Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Трамп надеется "уже на выходных" провести встречу США-Украина-РФ. Впрочем, ожидания от нее в начале переговоров были отличными: в частности, канцлер Германии поспорил с президентом США из-за его "плана", не включающего перемирие с РФ.

О том, что предшествовало встрече в Белом Доме – читайте в статье "Трамп под давлением. Как американцы становятся союзником Украины во влиянии на Белый дом"

переговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
Через неделю-две мы будем знать, удастся ли нам завершить эту бойню – Трамп
фото, видеоВ США начались переговоры Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
Все новости...
переговоры
Украина не примет ни одного соглашения, включающего территориальные уступки России – FT
Мерц не согласен с Трампом и настаивает на важности прекращения огня в Украине
Зеленский назвал разговор с Трампом "очень хорошим", тот – согласился
Последние новости
01:30
Путин и Трамп в телефонном разговоре поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной
01:30
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
01:21
Макрон предложил присоединиться к переговорам с Путиным
01:04
Украина пообещает закупить американское оружие на $100 млрд за средства Европы – FT
00:58
В России взлетели борта Ту-95МС – Воздушные силы
00:55
видеоРФ нанесла удар по Славянску во время переговоров в США, есть жертвы – "Радио Свобода"
00:53
Украина не примет ни одного соглашения, включающего территориальные уступки России – FT
00:42
Никифоров: Лидеры возобновили переговоры в Овальном кабинете
00:30
ОбновленоПереговоры Зеленского с Трампом и европейцами завершились, лидеры не покидают Белый дом
00:12
Мерц не согласен с Трампом и настаивает на важности прекращения огня в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: