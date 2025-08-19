Гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи

Президент України Володимир Зеленський визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України.

Джерело: Зеленський на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський розповів, що зараз надав партнерам загальне бачення України з цього питання, зараз воно доопрацьовується разом із ними і буде оформлене у вигляді документа.

Реклама:

"Найближчі 7-10 днів це буде формалізоване", – заявив президент.

Описуючи українське бачення, Зеленський розділив його на дві складові – фінансово-матеріальну та складову безпекових зобов'язань.

"Як частина гарантій безпеки, потрібна додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти, і для цього повинно бути розуміння у наших європейських партнерів, що нам потрібне джерело фінансування цього", – наголосив він.

РЕКЛАМА:

До фінансової складової входять також грошові вливання, яких потребуватиме Україна тривалий час для підтримання безпеки на необхідному рівні, але можна дискутувати, яку саме компоненту фінансуватимуть партнери. "Наприклад, якщо ми будемо фінансувати (за рахунок зібраних податків) заробітні плати (бійців сил оборони – ред.), то нам потрібно буде сильне фінансування оборонного виробництва", – пояснив він.

Другий елемент фінансової складової гарантії безпеки, про який запитує Україна – це пакет американської зброї, яку Україна не виробляє. "Туди входять літаки, системи ППО тощо. Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів", – розповів Зеленський.

"Третя частина – це наше виробництво дронів, і у нас є домовленість з США, що коли у нас відкриється експорт, вони купуватимуть українські дрони", – додав президент.

Крім того, Україна передала партнерам своє бачення безпекових зобов'язань – "як працюватимуть гарантії безпеки, які сили працюватимуть на захист України у разі повторення агресії". Володимир Зеленський уник детальних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо: Видання FT у понеділок першим повідомило про "мирний план" Зеленського, який той представив у Вашинтоні. Раніше Дональд Трамп також прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім