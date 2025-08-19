Гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали запроса в США и Европу

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что представил во время визита в США свое видение гарантий безопасности Украины.

Источник: Зеленский на брифинге в Вашингтоне после переговоров в Белом доме, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский рассказал, что сейчас предоставил партнерам общее видение Украины по этому вопросу, сейчас оно дорабатывается вместе с ними и будет оформлено в виде документа.

Реклама:

"Ближайшие 7-10 дней это будет формализовано", – заявил президент.

Описывая украинское видение, Зеленский разделил его на две составляющие – финансово-материальную и составляющую обязательств по безопасности.

"Как часть гарантий безопасности, нужны дополнительные финансы. Я собираюсь все эти деньги найти, и для этого должно быть понимание у наших европейских партнеров, что нам нужен источник финансирования этого", – подчеркнул он.

РЕКЛАМА:

В финансовую составляющую входят также денежные вливания, в которых будет нуждаться Украина длительное время для поддержания безопасности на необходимом уровне, но можно дискутировать, какую именно компоненту будут финансировать партнеры. "Например, если мы будем финансировать (за счет собранных налогов) заработные платы (бойцов сил обороны – ЕП), то нам нужно будет сильное финансирование оборонного производства", – пояснил он.

Второй элемент финансовой составляющей гарантии безопасности, о котором запрашивает Украина – это пакет американского оружия, которое Украина не производит. "Туда входят самолеты, системы ПВО и тому подобное. Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов", – рассказал Зеленский.

"Третья часть – это наше производство дронов, и у нас есть договоренность с США, что когда у нас откроется экспорт, они будут покупать украинские дроны", – добавил президент.

Кроме того, Украина передала партнерам свое видение обязательств по безопасности – "как будут работать гарантии безопасности, какие силы будут работать на защиту Украины в случае повторения агрессии". Владимир Зеленский избежал подробных комментариев по этому поводу.

Напомним: Издание FT в понедельник первым сообщило о "мирном плане" Зеленского, который тот представил в Вашингтоне. Ранее Дональд Трамп также прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины.

Читайте также: Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом