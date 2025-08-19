Дрони СБУ запалили склади боєприпасів росіян на Луганщині

В ніч на 19 серпня дрони Служби безпеки України уразили два склади боєприпасів росіян у населеному пункті Білокуракине на тимчасово окупованій Луганщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема на Покровський напрямок.

За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа, яку зафіксував також і міжнародний сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу.

ФОТО, НАДАНЕ УП

ФОТО, НАДАНЕ УП

У спецслужбі наголошують, що демілітаризація військових складів та техніки окупантів триватиме й надалі.