Дроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области

Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 15:07
Дроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП

В ночь на 19 августа дроны Службы безопасности Украины поразили два склада боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз поразили территорию складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

 
фото, предоставленное уп 
 
фото, предоставленное уп 

В спецслужбе отмечают, что демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем.

СБУбеспилотники
СБУ
