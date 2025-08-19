Дроны СБУ зажгли склады боеприпасов россиян в Луганской области

В ночь на 19 августа дроны Службы безопасности Украины поразили два склада боеприпасов россиян в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что этот городок расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление.

По предварительным данным, беспилотники по меньшей мере семь раз поразили территорию складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру.

В спецслужбе отмечают, что демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем.