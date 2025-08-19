Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей

Валентина РоманенкоВівторок, 19 серпня 2025, 18:18
Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей
фото Нацполіції

Правоохоронці викрили колишнього голову Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та його спільників на схемі фіктивних інвалідностей.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Нацполіція, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Колишньому голові Центральної МСЕК (за даними джерела УП – Володимир Марунич) та 7 членам організованої групи оголошено підозру в зловживаннях службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Реклама:

Ексголова Центральної МСЕК підозрюється в систематичній видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав.

Як повідомляють правоохоронці, до складу організованої групи входила його заступниця — наразі діюча адвокатка, лікарка та чотири члени комісії, а також один із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва".

 
фото огп

За даними слідства, саме очільник МСЕК організував протиправну діяльність і навіть у січні 2025 року, в останні дні перед ліквідацією цього відомства, схема продовжувала працювати. Сімейний лікар вносив завідомо неправдиві відомості у документи, а керівництво МСЕК їх легалізовувало. Таким чином оформлювали пенсії та звільнення від військової служби.

Зокрема, у 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету, наголошують в ОГП.

РЕКЛАМА:

Згідно з повідомленням Нацполіції, в серпні 2025 року понад десяток одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено документи, печатки, електронні носії та інші докази злочинної діяльності.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для всіх підозрюваних.

У межах слідства встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряється коло громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.

МОЗухилянтиОфіс генпрокурораполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за допінг
Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей
відеоЧоловік заховався під рясою монаха УПЦ МП, щоб незаконно перетнути кордон
Трамп запевнив, що військ США не буде в Україні, а європейські "не проблема"
Лавров заявив, що ні Крим, ні Донбас ніколи не були метою Росії
В Китаї заявили, що підтримують усі зусилля задля миру в Україні
Усі новини...
МОЗ
МОЗ змінило маршрут отримання медпослуг для звільнених з полону цивільних та військових
В Україні вийшло з ладу обладнання для ПЕТ-КТ: у МОЗ пояснили причину та що робити пацієнтам
Правоохоронці заявили про схему розкрадання мільйонів на паліативній допомозі
Останні новини
19:19
Рютте офіційно оголосив місце і дату наступного саміту НАТО
18:56
Партія німецької "подруги Путіна" хоче "творчо" оновити назву та прибрати її ім′я
18:49
Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за допінг
18:36
Понад 130 партій не подали звіти за другий квартал і будуть покарані – НАЗК
18:35
Податок на нерухомість: власники сплатили майже на 30% більше, ніж торік
18:34
хокейСерйозне підсилення: "Сокіл" підписав нападника "Київ Кепіталз"
18:24
Президент Євроради назвав пріоритетом припинення вогню РФ і пригрозив посилити санкції
18:23
"Королева кетаміну" визнає себе винною у продажі наркотиків, що вбили Меттью Перрі
18:18
Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей
18:07
Суд продовжив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов′язання
Усі новини...
Реклама:
Реклама: