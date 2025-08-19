Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей

Правоохоронці викрили колишнього голову Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та його спільників на схемі фіктивних інвалідностей.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Нацполіція, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Колишньому голові Центральної МСЕК (за даними джерела УП – Володимир Марунич) та 7 членам організованої групи оголошено підозру в зловживаннях службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Ексголова Центральної МСЕК підозрюється в систематичній видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав.

Як повідомляють правоохоронці, до складу організованої групи входила його заступниця — наразі діюча адвокатка, лікарка та чотири члени комісії, а також один із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва".

фото огп

За даними слідства, саме очільник МСЕК організував протиправну діяльність і навіть у січні 2025 року, в останні дні перед ліквідацією цього відомства, схема продовжувала працювати. Сімейний лікар вносив завідомо неправдиві відомості у документи, а керівництво МСЕК їх легалізовувало. Таким чином оформлювали пенсії та звільнення від військової служби.



Зокрема, у 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету, наголошують в ОГП.

Згідно з повідомленням Нацполіції, в серпні 2025 року понад десяток одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено документи, печатки, електронні носії та інші докази злочинної діяльності.

Підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для всіх підозрюваних.

У межах слідства встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряється коло громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.