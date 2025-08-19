Все разделы
Бывшего главу Центральной МСЭК и его подчиненных разоблачили в схеме фиктивных инвалидностей

Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 18:18
фото Нацполиции

Правоохранители разоблачили бывшего председателя Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и его сообщников в схеме фиктивных инвалидностей.

Источник: Офис генерального прокурора, Нацполиция, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Бывшему председателю Центральной МСЭК (по данным источника УП – Владимир Марунич) и 7 членам организованной группы объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов.

Экс-глава Центральной МСЭК подозревается в систематической выдаче актов осмотра и справок об инвалидности гражданам, которые фактически не имели на это правовых оснований.

Как сообщают правоохранители, в состав организованной группы входила его заместительница – ныне действующий адвокат, врач и четыре члена комиссии, а также один из семейных врачей КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева".

 
фото огп

По данным следствия, именно глава МСЭК организовал противоправную деятельность и даже в январе 2025 года, в последние дни перед ликвидацией этого ведомства, схема продолжала работать. Семейный врач вносил заведомо ложные сведения в документы, а руководство МСЭК их легализовывало. Таким образом оформляли пенсии и освобождение от военной службы.

В частности, в 2024-2025 годах незаконным образом инвалидность была оформлена как минимум для 14 граждан. На основании этих решений Пенсионный фонд Украины осуществил выплаты на сумму более 2,8 млн грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету, отмечают в ОГП.

Согласно сообщению Нацполиции, в августе 2025 года более десятка одновременных обысков по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты документы, печати, электронные носители и другие доказательства преступной деятельности.

Подготовлено ходатайство об избрании мер пресечения для всех подозреваемых.

В рамках следствия устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности, а также проверяется круг граждан, получивших справки об инвалидности без законных оснований.

МинздравуклонистыОфис генпрокурораполиция
Бывшего главу Центральной МСЭК и его подчиненных разоблачили в схеме фиктивных инвалидностей
Минздрав
Минздрав изменил маршрут получения медуслуг для освобожденных из плена гражданских и военных
В Украине вышло из строя оборудование для ПЭТ-КТ: в Минздраве объяснили причину и что делать пациентам
Правоохранители заявили о схеме хищения миллионов на паллиативной помощи
