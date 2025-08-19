Усі розділи
Президент Євроради назвав пріоритетом припинення вогню РФ і пригрозив посилити санкції

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловВівторок, 19 серпня 2025, 18:24
Президент Євроради назвав пріоритетом припинення вогню РФ і пригрозив посилити санкції
Антоніу Кошта, фото: Getty images

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на прес-конференції в Лісабоні по завершенню відеоконференції членів Європейської Ради 19 серпня назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Кошти: "Як перший крок Росія повинна негайно припинити насильство. Нашим головним пріоритетом має бути зупинення вбивств. Чи назвемо ми це припиненням вогню чи перемир’ям – не має значення; важливо, щоб ми зберігали тиск через санкції, якщо Росія не виконає вимог".

Деталі: Він додав, що саме зараз "більше ніж будь-коли, критично важливо підтримувати сильний тиск на Росію".

"Зараз настав час прискорити нашу практичну роботу для створення гарантій, подібних до статті 5 НАТО, за активної участі США. Коаліція рішучих повинна залишатися тісно залученою до цього процесу", – підкреслив президент Європейської ради.

"Збройні сили України будуть першою лінією оборони. Тому ми повинні посилити, зміцнити та розблокувати нашу військову підтримку Україні. ЄС вже є найбільшим постачальником військової та економічної допомоги. І ми продовжимо шукати способи, як можемо зробити більше", – додав він.

Що було раніше:

  • 15 серпня президент США Дональд Трамп і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.
  • Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі

ЄСРосіяросійсько-українська війнасанкції
