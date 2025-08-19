Президент Евросовета назвал приоритетом прекращение огня РФ и пригрозил усилить санкции

Президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Лиссабоне по завершении видеоконференции членов Европейского совета 19 августа назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Кошты: "В качестве первого шага Россия должна немедленно прекратить насилие. Нашим главным приоритетом должно быть прекращение убийств. Назовем ли мы это прекращением огня или перемирием – не имеет значения; важно, чтобы мы сохраняли давление через санкции, если Россия не выполнит требования".

Детали: Он добавил, что именно сейчас "более чем когда-либо, критически важно поддерживать сильное давление на Россию".

"Сейчас пришло время ускорить нашу практическую работу для создания гарантий, подобных статье 5 НАТО, при активном участии США. Коалиция решительных должна оставаться тесно вовлеченной в этот процесс", – подчеркнул президент Европейского Совета.

"Вооруженные силы Украины будут первой линией обороны. Поэтому мы должны усилить, укрепить и разблокировать нашу военную поддержку Украине. ЕС уже является крупнейшим поставщиком военной и экономической помощи. И мы продолжим искать способы, как можем сделать больше", – добавил он.

Что предшествовало:

15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

