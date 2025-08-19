Усі розділи
Партія німецької "подруги Путіна" хоче "творчо" оновити назву та прибрати її ім′я

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 19 серпня 2025, 18:56
Партія німецької подруги Путіна хоче творчо оновити назву та прибрати її ім′я
Сара Вагенкнехт. Фото: Getty Images

Ультраліва німецька партія "Альянс Сари Вагенкнехт" (АСВ) у вівторок звернулась до своїх членів і прихильників з проханням застосувати "творчий підхід" і придумати нову назву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: В електронному листі до членів і прихильників АСВ засновниця політсили Сара Вагенкнехт просить про "творчий підхід" для пошуку нової назви.

Вона водночас просить зберегти оригінальну абревіатуру BSW, оскільки "для багатьох з нас вона означає ідентичність і згуртованість".

"Ми щиро запрошуємо вас наповнити три літери B – S – W новою назвою партії. Якщо у вас на думці є назва, що запамʼятовується, надихає чи наповнена змістом – ми з нетерпінням чекаємо на ваші ідеї!" – ідеться в листі.

Пропозиції для нової назви "Альянсу Сари Вагенкнехт" можуть надсилати до 29 серпня, але остаточне рішення ухвалить зʼїзд партії у грудні. До того ж, їх будуть попередньо відбирати.

Сама Вагенкнехт, яка анонсувала перейменування партії на початку року, запропонувала свій варіант – "Альянс за безпеку і процвітання" (Bündnis für Sicherheit und Wohlstand).

Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди.

Раніше вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Німеччина
