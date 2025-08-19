Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партия немецкой «подруги Путина» хочет «творчески» обновить название и убрать ее имя

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 18:56
Партия немецкой «подруги Путина» хочет «творчески» обновить название и убрать ее имя
Сара Вагенкнехт. Фото: Getty Images

Ультралевая немецкая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ) во вторник обратилась к своим членам и сторонникам с просьбой применить "творческий подход" и придумать новое название.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В электронном письме к членам и сторонникам АСВ основательница политсилы Сара Вагенкнехт просит о "творческом подходе" для поиска нового названия.

Реклама:

Она при этом просит сохранить оригинальную аббревиатуру BSW, поскольку "для многих из нас она означает идентичность и сплоченность".

"Мы искренне приглашаем вас наполнить три буквы B – S – W новым названием партии. Если у вас на уме есть название, которое запоминается, вдохновляет или наполнено смыслом – мы с нетерпением ждем ваших идей!" – говорится в письме.

Предложения для нового названия "Альянса Сары Вагенкнехт" можно присылать до 29 августа, но окончательное решение примет съезд партии в декабре. К тому же, их будут предварительно отбирать.

РЕКЛАМА:

Сама Вагенкнехт, которая анонсировала переименование партии в начале года, предложила свой вариант – "Альянс за безопасность и процветание" (Bündnis für Sicherheit und Wohlstand).

Сару Вагенкнехт уже давно называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов.

Ранее она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года за допинг
Бывшего главу Центральной МСЭК и его подчиненных разоблачили в схеме фиктивных инвалидностей
видеоМужчина спрятался под рясой монаха УПЦ МП, чтобы незаконно пересечь границу
Трамп заверил, что войск США в Украине не будет, а европейские "не проблема"
Лавров заявил, что ни Крым, ни Донбасс никогда не были целью России
В Китае заявили, что поддерживают все усилия для мира в Украине
Все новости...
Германия
МИД Германии: Путин должен согласиться на прекращение огня, чтобы начать переговоры
Германия заявила, что не будет развертывать свои войска в Украине
В Германии перед встречей Трампа и Зеленского призвали усилить давление на РФ
Последние новости
20:26
фотоИммиграционная служба США депортировала украинцев и доставила их на границу
20:10
"Зачисленные сверх лицензионного объема не могут считаться студентами": Лещик о скандале в частном вузе
19:57
боксС Дюбуа не бывает скучно: после поражения от Усика британец сменил тренера
19:53
Каллас предупредила, что Путину нельзя доверять: Украине нужны надежные гарантии безопасности
19:48
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы в 5-этажке, которая попала под российский удар
19:37
Просил деньги, чтобы "откупиться" от армии: в Киеве мужчина выманил 480 тысяч гривен у вдовы бойца
19:31
Россия "кормит" ворованным у Украины зерном аж 70 стран мира
19:19
Рютте официально объявил место и дату следующего саммита НАТО
18:56
Партия немецкой «подруги Путина» хочет «творчески» обновить название и убрать ее имя
18:49
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года за допинг
Все новости...
Реклама:
Реклама: