Рютте офіційно оголосив місце і дату наступного саміту НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 7-8 липня 2026 року в Анкарі, у президентському комплексі Бештепе (Кюлліє).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

Пряма мова: "На наступному саміті лідери продовжать роботу над тим, щоб зробити НАТО сильнішим, справедливішим і більш дієвим Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці".

Це вже буде другий випадок, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО: перед цим лідери Альянсу зустрілись у Стамбулі у 2004 році.

Цікаво, що у 2027-му саміт НАТО прийматиме друга мусульманська країна – член Альянсу, Албанія.

