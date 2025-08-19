Усі розділи
Рютте офіційно оголосив місце і дату наступного саміту НАТО

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 19 серпня 2025, 19:19
фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 7-8 липня 2026 року в Анкарі, у президентському комплексі Бештепе (Кюлліє).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

Пряма мова: "На наступному саміті лідери продовжать роботу над тим, щоб зробити НАТО сильнішим, справедливішим і більш дієвим Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці".

Це вже буде другий випадок, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО: перед цим лідери Альянсу зустрілись у Стамбулі у 2004 році.

Цікаво, що у 2027-му саміт НАТО прийматиме друга мусульманська країна – член Альянсу, Албанія.

Читайте увесь підсумковий документ саміту НАТО в Гаазі з поясненнями "ЄвроПравди"

НАТОТуреччина
НАТО
Трамп думає, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна
Генсек НАТО Рютте візьме участь у переговорах Зеленського та Трампа
Зеленський з Трампом завершили "тривалу" розмову
