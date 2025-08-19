Все разделы
Рютте официально объявил место и дату следующего саммита НАТО

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 19:19
Рютте официально объявил место и дату следующего саммита НАТО
фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник объявил, что следующий саммит Альянса состоится 7-8 июля 2026 года в Анкаре, в президентском комплексе Бештепе (Кюллие).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Прямая речь: "На следующем саммите лидеры продолжат работу над тем, чтобы сделать НАТО более сильным, справедливым и более действенным Альянсом, готовым реагировать на критические вызовы нашей безопасности".

Это уже будет второй случай, когда Турция примет саммит НАТО: перед этим лидеры Альянса встретились в Стамбуле в 2004 году.

Интересно, что в 2027-м саммит НАТО примет вторая мусульманская страна – член Альянса, Албания.

Читайте весь итоговый документ саммита НАТО в Гааге с комментариями "ЕвроПравды"

НАТОТурция
