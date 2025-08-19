Білий дім наполягає, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським
Речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу у вівторок заявила, що правитель РФ Володимир Путін погодився на двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг
Пряма мова Левітт: "Президент (Трамп. – ред.) завжди говорив, що в цій війні є питання, щодо яких існують розбіжності, які мають бути обговорені та вирішені цими двома країнами. Тому він хоче, щоб ці дві країни вступили в прямі дипломатичні переговори".
Деталі: За словами Левітт, у розмові з Дональдом Трампом лідери і України, і Росії "висловили готовність сісти за стіл переговорів, тож наша група з національної безпеки допоможе обом країнам це зробити".
На уточнення, чи підтвердив Путін у розмові з Трампом готовність до двосторонньої зустрічі із Зеленським, речниця Білого дому кілька разів це підтвердила.
"Ця ідея виникла під час учорашніх переговорів президента з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами. І, як ви бачили, всі європейські лідери, які залишили Білий дім, включно з генеральним секретарем НАТО, погодилися, що це чудовий перший крок", – зазначила Левітт.
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.
