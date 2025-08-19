Все разделы
Белый дом настаивает, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Зеленским

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 21:20
Кэролайн Левитт. Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге во вторник заявила, что правитель РФ Владимир Путин согласился на двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг

Прямая речь Левитт: "Президент (Трамп. – ред.) всегда говорил, что в этой войне есть вопросы, по которым существуют разногласия, которые должны быть обсуждены и решены этими двумя странами. Поэтому он хочет, чтобы эти две страны вступили в прямые дипломатические переговоры".

Детали: По словам Левитт, в разговоре с Дональдом Трампом лидеры и Украины, и России "выразили готовность сесть за стол переговоров, поэтому наша группа по национальной безопасности поможет обеим странам это сделать".

На уточнение, подтвердил ли Путин в разговоре с Трампом готовность к двусторонней встрече с Зеленским, пресс-секретарь Белого дома несколько раз это подтвердила.

"Эта идея возникла во время вчерашних переговоров президента с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами. И, как вы видели, все европейские лидеры, которые покинули Белый дом, включая генерального секретаря НАТО, согласились, что это отличный первый шаг", – отметила Левитт.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию.

СШАПутинЗеленскийроссийско-украинская война
