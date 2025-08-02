Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги
Вінницький обласний ТЦК та СП заявив, що увечері 1 серпня під час протестів біля стадіону "Локомотив" було пошкоджено майно тимчасового пункту збору мобілізованих.
Джерело: Вінницький ТЦК та СП
Деталі: У ТЦК заявили, що 1 серпня, на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у Вінниці доставили групу військовозобов’язаних.
Увечері там зібралася "група цивільних осіб, яка поводилась агресивно".
Дослівно: "Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку.
На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок".
Деталі: Більше жодних подробиць ТЦК не повідомив, але закликав до "взаємоповаги і дотримання правових норм".
Передісторія:
- Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.
- На ранок Національна поліція розпочала розслідування обставин "інциденту" поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками ТЦК.