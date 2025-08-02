Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги

Вінницький обласний ТЦК та СП заявив, що увечері 1 серпня під час протестів біля стадіону "Локомотив" було пошкоджено майно тимчасового пункту збору мобілізованих.

Джерело: Вінницький ТЦК та СП

Деталі: У ТЦК заявили, що 1 серпня, на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у Вінниці доставили групу військовозобов’язаних.

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Увечері там зібралася "група цивільних осіб, яка поводилась агресивно".

Дослівно: "Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку.

На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок".

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Деталі: Більше жодних подробиць ТЦК не повідомив, але закликав до "взаємоповаги і дотримання правових норм".

Передісторія: