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Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги

Роман ПетренкоСубота, 2 серпня 2025, 10:38
Вінницький ТЦК відреагував на протест біля стадіону та закликає до взаємоповаги
фото: суспільне

Вінницький обласний ТЦК та СП заявив, що увечері 1 серпня під час протестів біля стадіону "Локомотив" було пошкоджено майно тимчасового пункту збору мобілізованих.

Джерело: Вінницький ТЦК та СП 

Деталі: У ТЦК заявили, що  1 серпня, на територію тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у Вінниці доставили групу військовозобов’язаних.

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Увечері там зібралася "група цивільних осіб, яка поводилась агресивно".

Дослівно: "Зафіксовано спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку.

На місце події прибули представники Національної поліції, які забезпечили правопорядок".

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Деталі: Більше жодних подробиць ТЦК не повідомив, але закликав до "взаємоповаги і дотримання правових норм".

Передісторія: 

  • Увечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК та СП. За словами очевидців, поліція застосовує сльозогінний газ та проводить затримання.
  • На ранок Національна поліція розпочала розслідування обставин "інциденту" поблизу стадіону у Вінниці між громадянами та працівниками ТЦК. 

ВінницяТЦК
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