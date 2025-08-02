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Уряд оновив план реформ, необхідних для отримання грошей від ЄС

Христина Бондарєва, Ольга КацімонСубота, 2 серпня 2025, 13:56
Уряд оновив план реформ, необхідних для отримання грошей від ЄС
Фото: Олексій Соболев/Facebook

1 серпня український уряд ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання грошей ЄС за програмою Ukraine Facility.

Джерело: міністр економіки Олексій Соболев, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр пояснив необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання", оскільки, за його словами, з моменту початку підготовки "Плану України" минуло вже два роки. 

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За словами Соболева, деякі строки з плану потрібно подовжити, а деякі скоротити, а також – додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків.

Пряма мова: "Можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена регламентом про створення Ukraine Facility, і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців".

Деталі: Він додав, що обсяг та зміст зобовʼязань Києва перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були. 

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Пряма мова: "Ми надалі будемо виконувати план відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні плану".

Деталі: До кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.

Що цьому передувало:

  • З початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.
  • З 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".
  • 25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.
  • Минулого тижня дипломатичними каналами Брюссель попередив Україну: у разі, якщо Верховна Рада не відновить повною мірою незалежність антикорупційних органів, низка програм фінансування України будуть заморожені.

реформиЄСКабінет міністрів
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