Уряд оновив план реформ, необхідних для отримання грошей від ЄС

1 серпня український уряд ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання грошей ЄС за програмою Ukraine Facility.

Джерело: міністр економіки Олексій Соболев, пише "Європейська правда"

Деталі: Міністр пояснив необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання", оскільки, за його словами, з моменту початку підготовки "Плану України" минуло вже два роки.

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За словами Соболева, деякі строки з плану потрібно подовжити, а деякі скоротити, а також – додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків.

Пряма мова: "Можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена регламентом про створення Ukraine Facility, і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців".

Деталі: Він додав, що обсяг та зміст зобовʼязань Києва перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були.

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Пряма мова: "Ми надалі будемо виконувати план відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні плану".

Деталі: До кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.

Що цьому передувало: