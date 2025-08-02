Уряд оновив план реформ, необхідних для отримання грошей від ЄС
1 серпня український уряд ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання грошей ЄС за програмою Ukraine Facility.
Джерело: міністр економіки Олексій Соболев, пише "Європейська правда"
Деталі: Міністр пояснив необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання", оскільки, за його словами, з моменту початку підготовки "Плану України" минуло вже два роки.
За словами Соболева, деякі строки з плану потрібно подовжити, а деякі скоротити, а також – додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків.
Пряма мова: "Можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена регламентом про створення Ukraine Facility, і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців".
Деталі: Він додав, що обсяг та зміст зобовʼязань Києва перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були.
Пряма мова: "Ми надалі будемо виконувати план відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні плану".
Деталі: До кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.
Що цьому передувало:
- З початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.
- З 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".
- 25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.
- Минулого тижня дипломатичними каналами Брюссель попередив Україну: у разі, якщо Верховна Рада не відновить повною мірою незалежність антикорупційних органів, низка програм фінансування України будуть заморожені.