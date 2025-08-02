Розвідка Британії: Росія намагається оточити Покровськ, аби перерізати логістику ЗСУ
Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ, український логістичний центр, який підтримує операції на Донбасі.
Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії 2 серпня, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Упродовж останнього тижня, зазначають британські аналітики, російські війська досягли поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку.
Вони просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку Родинського, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська. Російські війська також захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки.
Відкриті джерела 22 липня 2025 року повідомляли про спроби російських диверсійних і розвідувальних груп проникнути в південну частину Покровська, після чого українські сили провели операції з очищення території.
Покровськ був пріоритетним напрямком для Росії з лютого 2024 року, коли вона захопила Авдіївку. Російські зусилля проти укріпленого міста коштували Росії великих втрат у живій силі та техніці.
Передісторія:
- Естонська розвідка відзначала, що російські війська в Покровську намагаються використовувати ту саму тактику, що й раніше у Вугледарі та Авдіївці.
- 22 липня військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтвердили "Українській правді" факт проникнення росіян у місто, нині триває ліквідація диверсійних груп окупантів.
- 21 липня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про знищення російських диверсантів, які проривалися в Покровськ Донецької області.