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Розвідка Британії: Росія намагається оточити Покровськ, аби перерізати логістику ЗСУ

Христина Бондарєва, Ольга КацімонСубота, 2 серпня 2025, 15:18
Розвідка Британії: Росія намагається оточити Покровськ, аби перерізати логістику ЗСУ
Покровськ на мапі. Скриншот з deepstatemap.live

Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ, український логістичний центр, який підтримує операції на Донбасі.

Джерело: розвідувальний огляд Міноборони Британії 2 серпня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Упродовж останнього тижня, зазначають британські аналітики, російські війська досягли поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку. 

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Вони просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку Родинського, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська. Російські війська також захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки.

Відкриті джерела 22 липня 2025 року повідомляли про спроби російських диверсійних і розвідувальних груп проникнути в південну частину Покровська, після чого українські сили провели операції з очищення території. 

Покровськ був пріоритетним напрямком для Росії з лютого 2024 року, коли вона захопила Авдіївку. Російські зусилля проти укріпленого міста коштували Росії великих втрат у живій силі та техніці.

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Передісторія:

Велика Британіяросійсько-українська війнаДонецька область
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