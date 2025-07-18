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Сирський доповів Зеленському про ситуацію під Покровськом: знищено ДРГ ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 липня 2025, 22:13
Сирський доповів Зеленському про ситуацію під Покровськом: знищено ДРГ ворога
Олександр Сирський. фото з Facebook головкома

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про знищення російських диверсантів, які проривалися в Покровськ Донецької області.

Джерело: генерал у Facebook

Пряма мова: "Доповів верховному головнокомандувачу про оперативну ситуацію на фронті. Головна увага – Покровському і Новопавлівському напрямкам, де наші воїни мужньо стримують посилений натиск та знищують російського агресора.

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Противник продовжує задіювати тактику малих піхотних груп, але він безсилий у спробах здобути Покровськ. Сьогодні до міста намагалася пробитися ворожа ДРГ, але була викрита і знищена українськими захисниками. Наш Покровськ продовжує стійко тримати оборону".

Деталі: Головком зазначив, що разом із міністром оборони (Рустем Умєров) доповідав про запити Збройних сил на постачання зразків озброєння і військової техніки, засобів ураження, зокрема для далекобійних ударів по території противника.

Донецька областьвійна
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