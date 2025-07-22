Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтвердили "Українській правді" факт проникнення росіян у місто, нині триває ліквідація диверсійних груп окупантів.
Джерело: співрозмовники УП серед військових, аналітичний проєкт Deep State
Деталі: За даними військовослужбовців, з якими спілкувалося видання, перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще 5 днів тому – 17 липня.
Увечері 21 липня аналітичний проєкт Deep State повідомив, що у Покровську "триває ліквідація диверсійних груп" окупантів.
"Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу", – йдеться в повідомленні Deep State.
Зазначалось, що росіяни мають на меті закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.
Станом на вечір 21 липня тривав пошук та знищення даних груп окупантів.
"На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "ДРГ" майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень варто подавати з холодною головою", – додали у Deep State.
Також аналітики проєкту підкреслили, що у мережі вже є відео, як військові Сил Оборони потрапляють у засідку на розі вулиць Шевченка та Захисників України.
Передісторія:
- 21 липня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про знищення російських диверсантів, які проривалися в Покровськ Донецької області.