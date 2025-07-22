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Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП

Ірина Балачук, Ольга КириленкоВівторок, 22 липня 2025, 09:32
Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Покровськ на мапі. Скриншот з deepstatemap.live

Військові, які працюють у Покровську Донецької області, підтвердили "Українській правді" факт проникнення росіян у місто, нині триває ліквідація диверсійних груп окупантів.

Джерело: співрозмовники УП серед військових, аналітичний проєкт Deep State

Деталі: За даними військовослужбовців, з якими спілкувалося видання, перші групи російської піхоти в Покровську зафіксували ще 5 днів тому – 17 липня.

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Увечері 21 липня аналітичний проєкт Deep State повідомив, що у Покровську "триває ліквідація диверсійних груп" окупантів.

"Пару днів тому противник, скориставшись тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях, через Звірове проник у саме місто. Терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям зі 155 ОМБр та 68 ОЄБр, щоб це не переросло у катастрофу", – йдеться в повідомленні Deep State.

Зазначалось, що росіяни мають на меті закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

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Станом на вечір 21 липня тривав пошук та знищення даних груп окупантів.

"На жаль, і з нашого боку є втрати. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про "ДРГ" майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні як і де перебувають. Тому новини, які стосуються подібних проникнень варто подавати з холодною головою", – додали у Deep State.

Також аналітики проєкту підкреслили, що у мережі вже є відео, як військові Сил Оборони потрапляють у засідку на розі вулиць Шевченка та Захисників України.

Передісторія:

Донецька областьвійна
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