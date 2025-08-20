Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі

Альона Мазуренко Середа, 20 серпня 2025, 02:06
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі
фото: Олег Григоров в Facebook

Російські окупанти атакували дронами приватний сектор на Сумщині – в Охтирській громаді спалахнули пожежі, є постраждалі.

Джерело: керівник Сумської ОВА Олег Григоров

Дослівно: "У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді

Реклама:

Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі.

Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу".

Деталі: До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Сумська областьбезпілотникинапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
Білий дім наполягає, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським
фотоІмміграційна служба США депортувала двох українців та доправила їх на кордон
Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за допінг
Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей
відеоЧоловік заховався під рясою монаха УПЦ МП, щоб незаконно перетнути кордон
Усі новини...
Сумська область
На Сумщині російський БпЛА влучив у будинок, попередньо є постраждалі – ОВА
На Сумщині дрон РФ атакував цивільне авто: постраждав чоловік
Росіяни вдарили авіабомбою по Сумщині: постраждала жінка
Останні новини
04:52
Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС – Качка
03:45
Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі
02:58
Трамп: Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі
02:06
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі
01:35
Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в рамках гарантій безпеки – Bloomberg
00:57
Зірковий біатлоніст у 27 років вирішив стати прикордонником
00:34
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
00:30
Як пройшов новий книжковий фестиваль у Львові BestsellerFest’25: репортаж
23:55
Постріл на 4000 м: рекорд українського снайпера підтвердили, випадок – не поодинокий
23:49
Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: