Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі

Російські окупанти атакували дронами приватний сектор на Сумщині – в Охтирській громаді спалахнули пожежі, є постраждалі.

Джерело: керівник Сумської ОВА Олег Григоров

Дослівно: "У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді

Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі.

Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу".

Деталі: До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.