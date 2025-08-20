Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі
Середа, 20 серпня 2025, 02:06
Російські окупанти атакували дронами приватний сектор на Сумщині – в Охтирській громаді спалахнули пожежі, є постраждалі.
Джерело: керівник Сумської ОВА Олег Григоров
Дослівно: "У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді
Реклама:
Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі.
Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу".
Деталі: До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.