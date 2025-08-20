Россияне атаковали дронами частный сектор в Сумской области: есть пострадавшие
Среда, 20 августа 2025, 02:06
Российские оккупанты атаковали дронами частный сектор на Сумщине – в Ахтырской громаде вспыхнули пожары, есть пострадавшие.
Источник: руководитель Сумской ОВА Олег Григоров
Дословно: "В ночь на 20 августа россияне нанесли массированный удар по Ахтырской громаде.
Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий – пожары.
Предварительно – погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью".
Детали: К ликвидации последствий привлечены все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.