Ексначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій області, який примушував своїх підлеглих безоплатно зводити для себе будинки.

Джерело: ДБР у Telegram, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Слідство встановило, що з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях".

В ДБР не називають прізвище колишнього посадовця, але за даними УП у правоохоронних органах - це Руслан Шевчук.

Деталі: Повідомляється, що людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи.

У ДБР зазначили, що встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.