Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 09:34
Ексначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій області, який примушував своїх підлеглих безоплатно зводити для себе будинки.

Джерело: ДБР у Telegram, джерела УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Слідство встановило, що з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях".

Реклама:

В ДБР не називають прізвище колишнього посадовця, але за даними УП у правоохоронних органах - це Руслан Шевчук.

 

Деталі: Повідомляється, що людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи.

 

У ДБР зазначили, що встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.

ДБРДСНСВінницька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Герман Сметанін знову очолив "УкрОборонПром"
Ізраїль в найближчі дні призве 60 000 резервістів перед наступом на місто Газа
фотоЕксначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР
фото, доповненоОкупанти атакували Охтирку: 14 поранених, серед них діти
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
Усі новини...
ДБР
Викрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами
Шабунін заявив, що ДБР збрехало про повернення йому вилучених гаджетів
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети
Останні новини
11:51
фотоРосійський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку та вбив чоловіка і жінку на Харківщині
11:46
Британія готова відправити свої війська в Україну, але не до лінії зіткнення – ЗМІ
11:33
боксБогачук проведе реванш проти американця Адамса, який наніс українцю першу поразку в кар'єрі
11:21
Нацполіція розслідує звинувачення актора Темляка у домашньому насиллі
11:14
Герман Сметанін знову очолив "УкрОборонПром"
11:13
Обсяги торгівлі між РФ та Китаєм почали зменшуватися
10:56
відеоНацгвардійці показали, як оператори дронів нищать штурмовиків росіян на Покровському напрямку
10:55
Словаччина теж заявила, що знову отримує нафту з Росії через "Дружбу"
10:50
Китай наростив обсяги поставок рідкісноземельних магнітів до США
10:43
"На столі не повинно бути смерті": історія військового лікаря з Луганщини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: