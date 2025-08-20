Экс-начальник ГСЧС на Винничине заставлял подчиненных строить себе дома – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Винницкой области, который заставлял своих подчиненных бесплатно строить для себя дома.

Источник: ГБР в Telegram источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Следствие установило, что с июня 2024 по март 2025 года он привлекал пятерых сотрудников спасательной службы к строительству и ремонту объектов недвижимости в Винницкой и Харьковской областях".

В ГБР не называют фамилию бывшего чиновника, но по данным УП в правоохранительных органах - это Руслан Шевчук.

Детали: Сообщается, что людей заставляли работать как в рабочее, так и во внерабочее время. Вместо выполнения служебных обязанностей они строили дома чиновника и проводили ремонтные работы.

В ГБР отметили, что установлено как минимум четыре объекта, на которых чиновник использовал подчиненных в качестве бесплатной рабочей силы.