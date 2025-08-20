Британія готова відправити свої війська в Україну, але не до лінії зіткнення – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський та начальник штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакін на зустрічі у Києві у квітні 2025 року. Фото ОП

Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією, пише The Guardian.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Зазначається, що про це американським партнерам повідомить глава Генштабу Британії Тоні Радакін, який 20 серпня братиме участь у зустрічі в Пентагоні. Цей захід має на меті остаточно визначити, що 30 різних країн готові зробити для забезпечення безпеки України.

Очікується, що Радакін підтвердить, що Британія надасть солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні та навчанні, але не розміщуватиме їх поблизу Росії. За даними видання, офіційні особи говорили про розгортання до 30 тисяч військовослужбовців для захисту українських об'єктів, але цю кількість зменшили на тлі опозиції з боку деяких європейських країн.

"Середа – дійсно важливий момент. У Вашингтоні нічого не відбувається без зеленого світла від президента, тому підтримка Трампом гарантій безпеки в понеділок дала поштовх великій активності", – зазначив один британський посадовець.

Інший сказав, що Радакін повторить обіцянки, зроблені минулого тижня міністром оборони Джоном Гілі, який заявив, що Британія готова розгорнути війська в Україні "для забезпечення безпечного неба, безпечного моря і зміцнення українських збройних сил".

Видання акцентує, що міністри мають на увазі логістичну і тренувальну підтримка, а не відправку батальйонів, які можуть опинитися на передовій і брати участь у бойових діях.

Зустрічі 20 серпня розглядаються в Європі як важливий крок до укладення мирної угоди між Росією і Україною. За словами Кіра Стармера, угода буде можливою лише за умови, що США будуть готові надати гарантії безпеки.

19 серпня президента США Дональд Трамп запевняв, що він не буде залучати американські війська на місцях.

Але Британія також планує використати ці зустрічі, щоб пояснити адміністрації Трампа, що вона готова зробити для захисту України в разі підписання мирної угоди.

Деякі експерти кажуть, що європейські лідери не вірять, що Путін погодиться навіть на таке обмежене розгортання військ НАТО в Україні, і що європейські лідери виношують ідею ізолювати російського президента.

Британські офіційні особи наполягають на тому, що це не так, і що Британія та її партнери проводять серйозну підготовку до відправки військ в Україну, якщо це буде потрібно.

"Ви не отримаєте 30 начальників штабів, які приїдуть до Пентагону, якщо вони не ставляться до цього серйозно", – сказав один з них.

Передісторія:

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

