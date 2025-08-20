Великобритания готова отправить свои войска в Украину, но не на линию соприкосновения – СМИ

Президент Владимир Зеленский и начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин на встрече в Киеве в апреле 2025 года. Фото ОП

Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией, пишет The Guardian.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Отмечается, что об этом американским партнерам сообщит глава Генштаба Великобритании Тони Радакин, который 20 августа примет участие во встрече в Пентагоне. Это мероприятие имеет целью окончательно определить, что 30 разных стран готовы сделать для обеспечения безопасности Украины.

Ожидается, что Радакин подтвердит, что Великобритания предоставит солдат для помощи в материально-техническом обеспечении и обучении, но не будет размещать их вблизи России. По данным издания, официальные лица говорили о развертывании до 30 тысяч военнослужащих для защиты украинских объектов, но это количество уменьшили на фоне оппозиции со стороны некоторых европейских стран.

"Среда – действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без зеленого света от президента, поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник дала толчок большой активности", – отметил один британский чиновник.

Другой сказал, что Радакин повторит обещания, данные на прошлой неделе министром обороны Джоном Гилли, который заявил, что Великобритания готова развернуть войска в Украине "для обеспечения безопасного неба, безопасного моря и укрепления украинских вооруженных сил".

Издание подчеркивает, что министры имеют в виду логистическую и тренировочную поддержку, а не отправку батальонов, которые могут оказаться на передовой и участвовать в боевых действиях.

Встречи 20 августа рассматривают в Европе как важный шаг к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. По словам Кира Стармера, соглашение будет возможным только при условии, что США будут готовы предоставить гарантии безопасности.

19 августа президент США Дональд Трамп уверял, что он не будет привлекать американские войска на местах.

Но Великобритания также планирует использовать эти встречи, чтобы объяснить администрации Трампа, что она готова сделать для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения.

Некоторые эксперты говорят, что европейские лидеры не верят, что Путин согласится даже на ограниченное развертывание войск НАТО в Украине, и что европейские лидеры вынашивают идею изолировать российского президента.

Британские официальные лица настаивают на том, что это не так, и что Великобритания и ее партнеры проводят серьезную подготовку к отправке войск в Украину, если это будет необходимо.

"Вы не получите 30 начальников штабов, которые приедут в Пентагон, если они не относятся к этому серьезно", – сказал один из них.

Предыстория:

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.

А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.

