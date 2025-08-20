Усі розділи
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії

Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 13:24
Патріарх Кирил і митрополит Онуфрій. Архівне фото з сайту risu.ua

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що якщо Українська православна церква Московського патріархату не виконає припис Держетнополітики, то її визнають афілійованою з Російською православною церквою і подадуть позов до суду про її припинення.

Джерело: Єленський в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наразі Київська митрополія Української православної церкви ще не надіслала офіційного листа до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Однак на сайті уже оприлюднено цього листа про те, що вони не будуть виконувати законні вимоги української держави".

Деталі: У зв'язку з цим, Єленський заявив, що сподівається на добру волю великої частини духовенства УПЦ МП і вірян, які розуміють "ницість такої позиції".

Якщо до 24 серпня УПЦ МП не виконає припис, тоді буде ухвалене рішення про визнання Київську митрополію, яка представляє Українську православну церкву, афілійованою із забороненою в Україні РПЦ.

"Другий крок – це позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви. Це кроки які нам продиктовані законом", – наголосив очільник держслужби.

Також він зазначив, що такий судовий процес може бути менш тривалим, ніж на це сподіваються в УПЦ МП.

Передісторія:

  • 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".
  • УПЦ МП оскаржила в суді цю постанову уряду.
  • 20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ МП з забороненою іноземною релігійною організацією.
  • 9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ МП з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.
  • 17 липня Держетнополітики винесла УПЦ МП припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації, а також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ МП.
  • Пізніше УПЦ МП надіслала лист до Держетнополітики з роз’ясненням позиції щодо статусу церкви, а також заявила, що припис є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний.

УПЦ МПРосіяпропагандасуд
