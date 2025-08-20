УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що якщо Українська православна церква Московського патріархату не виконає припис Держетнополітики, то її визнають афілійованою з Російською православною церквою і подадуть позов до суду про її припинення.

Джерело: Єленський в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наразі Київська митрополія Української православної церкви ще не надіслала офіційного листа до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Однак на сайті уже оприлюднено цього листа про те, що вони не будуть виконувати законні вимоги української держави".

Реклама:

Деталі: У зв'язку з цим, Єленський заявив, що сподівається на добру волю великої частини духовенства УПЦ МП і вірян, які розуміють "ницість такої позиції".

Якщо до 24 серпня УПЦ МП не виконає припис, тоді буде ухвалене рішення про визнання Київську митрополію, яка представляє Українську православну церкву, афілійованою із забороненою в Україні РПЦ.

"Другий крок – це позов до суду про припинення Київської митрополії Української православної церкви. Це кроки які нам продиктовані законом", – наголосив очільник держслужби.

РЕКЛАМА:

Також він зазначив, що такий судовий процес може бути менш тривалим, ніж на це сподіваються в УПЦ МП.

Передісторія: