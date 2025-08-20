УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии

Глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявляет, что если Украинская православная церковь Московского патриархата не выполнит предписание Госэтнополитики, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью и подадут иск в суд о ее прекращении.

Источник: Еленский в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На данный момент Киевская митрополия Украинской православной церкви еще не направила официального письма в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Однако на сайте уже обнародовано это письмо о том, что они не будут выполнять законные требования украинского государства".

Детали: В связи с этим Еленский заявил, что надеется на добрую волю большей части духовенства УПЦ МП и верующих, которые понимают "низость такой позиции".

Если до 24 августа УПЦ МП не выполнит предписание, тогда будет принято решение о признании Киевской митрополии, которая представляет Украинскую православную церковь, аффилированной с запрещенной в Украине РПЦ.

"Второй шаг – это иск в суд о прекращении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Это шаги, которые нам диктует закон", – подчеркнул глава госслужбы.

Также он отметил, что такой судебный процесс может быть менее длительным, чем на это надеются в УПЦ МП.

Предыстория: