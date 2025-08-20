УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявляет, что если Украинская православная церковь Московского патриархата не выполнит предписание Госэтнополитики, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью и подадут иск в суд о ее прекращении.
Источник: Еленский в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "На данный момент Киевская митрополия Украинской православной церкви еще не направила официального письма в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Однако на сайте уже обнародовано это письмо о том, что они не будут выполнять законные требования украинского государства".
Детали: В связи с этим Еленский заявил, что надеется на добрую волю большей части духовенства УПЦ МП и верующих, которые понимают "низость такой позиции".
Если до 24 августа УПЦ МП не выполнит предписание, тогда будет принято решение о признании Киевской митрополии, которая представляет Украинскую православную церковь, аффилированной с запрещенной в Украине РПЦ.
"Второй шаг – это иск в суд о прекращении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Это шаги, которые нам диктует закон", – подчеркнул глава госслужбы.
Также он отметил, что такой судебный процесс может быть менее длительным, чем на это надеются в УПЦ МП.
Предыстория:
- 9 мая 2025 года Кабинет министров утвердил порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, а также порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира".
- УПЦ МП обжаловала в суде это постановление правительства.
- 20 мая Госэтнополитики начала исследование по вопросу наличия признаков аффилированности УПЦ МП с запрещенной иностранной религиозной организацией.
- 9 июля Госэтнополитики заявила, что обнаружила признаки аффилированности УПЦ МП с Русской православной церковью (РПЦ), деятельность которой в Украине запрещена.
- 17 июля Госэтнополитики вынесла УПЦ МП предписание об устранении до 18 августа нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях, а также утвердила перечень религиозных организаций, входящих в структуру или связанных с УПЦ МП.
- Позже УПЦ МП направила письмо в Госэтнополитики с разъяснением позиции относительно статуса церкви, а также заявила, что предписание является вмешательством во внутреннюю жизнь церкви и не может быть выполнено.