Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб убезпечитися від мігрантів

Стіну на кордоні США з Мексикою пофарбують у чорний колір, щоб вона сильніше нагрівалася на сонці, і на неї було складніше піднятися мігрантам.

Джерело: міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, під час пресконференції у вівторок у штаті Нью-Мексико, цитує CNN

Деталі: Ноем зазначила, що ця пропозиція надійшла від президента США Дональда Трампа.

Пряма мова: "Вона висока, що робить її дуже, дуже важкою для підйому, це майже неможливо. Вона також заглиблена в землю, що робить дуже складним, якщо не неможливим підкоп. І тепер ми також пофарбуємо її в чорний колір

Це буде зроблено спеціально на прохання президента, який розуміє, що в умовах спекотної погоди, пофарбоване в чорний колір нагрівається ще більше, і людям буде ще важче підніматися".

Деталі: Чорна фарба також запобігатиме появі іржі на сталі, додав начальник прикордонного патруля США Майкл Бенкс.

Рішення пофарбувати стіну з'явилося після того, як адміністрація Трампа заявила, що в червні на південному кордоні було затримано трохи більше 6 000 осіб, що на 15% менше, ніж попередній рекорд у березні.

Стіна на південному кордоні була центральним елементом жорсткої імміграційної політики Трампа під час його першого терміну. Тепер, під час другого терміну, Трамп зосередився на депортаціях і посиленні правозастосування всередині США.

Ноем не сказала, в яку суму обійдеться фарбування стіни, але адміністрація отримала близько 46,5 мільярдів доларів фінансування через підтриманий Трампом "Закон про один великий красивий законопроект" для модернізації системи прикордонних бар'єрів, включаючи завершення будівництва 700 миль основної стіни.

Ноем повідомила, що уряд будує приблизно півмилі стіни щодня.