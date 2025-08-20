Трамп приказал покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет: усложнит жизнь мигрантам

Стену на границе США с Мексикой покрасят в черный цвет, чтобы она сильнее нагревалась на солнце, и на нее было сложнее подняться мигрантам.

Источник: министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, во время пресс-конференции во вторник в штате Нью-Мексико, цитирует CNN

Детали: Ноэм отметила, что это предложение поступило от президента США Дональда Трампа.

Прямая речь: "Она (стена -ред.) высокая, что делает ее очень, очень тяжелой для подъема, это почти невозможно. Она также углублена в землю, что делает очень сложным, если не невозможным подкоп. И теперь мы также покрасим ее в черный цвет.

Это будет сделано специально по просьбе президента, который понимает, что в условиях жаркой погоды, окрашенное в черный цвет нагревается еще больше, и людям будет еще труднее подниматься".

Детали: Черная краска также предотвратит появление ржавчины на стали, добавил начальник пограничного патруля США Майкл Бэнкс.

Решение покрасить стену появилось после того, как администрация Трампа заявила, что в июне на южной границе было задержано чуть более 6 000 человек, что на 15% меньше, чем предыдущий рекорд в марте.

Стена на южной границе была центральным элементом жесткой иммиграционной политики Трампа во время его первого срока. Теперь, во время второго срока, Трамп сосредоточился на депортациях и усилении правоприменения внутри США.

Ноэм не сказала, в какую сумму обойдется покраска стены, но администрация получила около 46,5 миллиардов долларов финансирования через поддержанный Трампом "Закон об одном большом красивом законопроекте" для модернизации системы пограничных барьеров, включая завершение строительства 700 миль основной стены.

Ноэм сообщила, что правительство строит примерно полмили стены ежедневно.