У полі на Люблінщині впав військовий дрон – польські слідчі

Іванна Костіна, Євген КізіловСереда, 20 серпня 2025, 15:59
У полі на Люблінщині впав військовий дрон – польські слідчі
фото: Getty Images

Польська прокуратура попередньо вважає, що безпілотник, який вночі впав на кукурудзяне поле на Люблінщині, є військовим дроном.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Команда з п'яти прокурорів та експертів з різних галузей зараз обстежує кукурудзяне поле, шукаючи металеві та пластикові уламки – залишки того, що впало і вибухнуло минулої ночі в селі Осини.

Попередні висновки вказують на те, що на поле в Осинах впав військовий безпілотник, повідомив окружний прокурор Любліна Гжегож Трусевич. Військовий піротехнічний експерт має визначити, що саме вибухнуло і чи вибух стався після падіння дрона на землю, чи в повітрі (поруч проходить лінія електропередачі, можливо, дрон зачепив її).

Джерело PAP в Міністерстві оборони повідомило, що там впав військовий безпілотник без бойової частини, швидше за все, так званий дрон-приманка, що містить лише невелику кількість вибухівки.

Мета таких безпілотників – зачепити системи протиповітряної оборони і відвернути їхню "увагу" від суто бойових безпілотників.

Наразі служби не можуть визначити, хто його виготовив і з якої країни прилетів об'єкт, що впав на кукурудзяне поле.

Очікується, що загалом близько 100 офіцерів будуть обшукувати поле. "Ми розділимо ділянку на сектори, розподілимо завдання між певними службами, і тоді матимемо інформацію про те, чи потрібно косити кукурудзу або проводити інші заходи", – сказав прокурор Гжегож Трусевич.

"Обшуку підлягає кілька гектарів. Попередні результати візуального огляду ми можемо очікувати протягом декількох годин", – повідомив він кореспонденту RMF FM о 13:00.

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польські військові заявили, що за попередніми результатами аналізу записів радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш озвучив три найімовірніші гіпотези щодо нічного вибуху в селі Люблінського воєводства.

