Ексміністр культури Точицький повернувся на посаду посла України при Раді Європи

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 20 серпня 2025, 16:44
Ексміністр культури Точицький повернувся на посаду посла України при Раді Європи
фото: фейсбук-сторінка Точицького

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра культури Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи. 

Джерело: відповідний указ, оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади представника України при Раді Європи.

Точицький уже обіймав цю посаду в 2010–2016 роках. Після цього він працював на керівних дипломатичних посадах, зокрема – з 2016 по 2021 рік був послом України у Бельгії та за сумісництвом представником України при ЄС.

З вересня 2021 року по квітень 2024 року Точицький був заступником глави МЗС, а з квітня по вересень 2024 року – заступником глави Офісу президента України.

Трохи менше року Точицький працював міністром культури та стратегічних комунікацій України в уряді Дениса Шмигаля. 

культураЄСЗеленський
