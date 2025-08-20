Все разделы
Экс-министр культуры Точицкий вернулся на должность посла Украины при Совете Европы

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 20 августа 2025, 16:44
Экс-министр культуры Точицкий вернулся на должность посла Украины при Совете Европы
фото: фейсбук-страница Точицкого

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра культуры Николая Точицкого постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Источник: соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда"

Детали: Другим указом Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности представителя Украины при Совете Европы.

Точицкий уже занимал эту должность в 2010-2016 годах. После этого он работал на руководящих дипломатических должностях, в частности – с 2016 по 2021 год был послом Украины в Бельгии и по совместительству представителем Украины при ЕС.

С сентября 2021 года по апрель 2024 года Точицкий был заместителем главы МИД, а с апреля по сентябрь 2024 года – заместителем главы Офиса президента Украины.

Чуть меньше года Точицкий работал министром культуры и стратегических коммуникаций Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

культураЕСЗеленский
