Комітет Ради підтримав вигнання Безуглої із засідання парламенту, вона йде до суду

Комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за постанову про недопуск нардепки Марʼяни Безуглої до засідання парламенту.

Джерело: народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у соцмережах

Пряма мова: "З третього разу Регламентний Комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради….за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку".

Реклама:

Деталі: Депутат додав, що сама Безугла на засідання комітету не з'явилася.

Він також повідомив, що у четвер, 21 серпня, за постанову буде голосувати Верховна Рада. "Сподіваюсь, без сюрпризів", - прокоментував Железняк.

Оновлено: На це рішення швидко відреагувала сама Безугла. "Подаю в суд щодо незаконності рішення Регламентного комітету", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

РЕКЛАМА:

Деталі: Депутатка також пояснила, чому вважає це рішення несправедливим.

Пряма мова: "Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка (нардеп від фракції "ЄС" – ред.), який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань. За те, що нібито ходила по залу з табличкою "Влада — це народ", що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку "Європейської солідарності" чи "Голосу" питань немає…

У ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав… Вони постійно згадують екс-ОПЗЖ, але жодного разу не пробували виключити екс-ОПЗЖ з комітетів чи відсторонити від засідань ВРУ…

Тищенко нікому не муляє, і ніхто постанови на відлучення його від засідань не подає. Взагалі, щодо жодного нардепа, які знаходяться під слідством, переважно за корупційні злочини немає спроб ".

Більше деталей: Безугла наполягає, що її дії в залі ВР є частиною демократичного процесу, і вважає рішення комітету про її вилучення з засідання "подвійними стандартами" .

Що передувало: У липні українці в соцмережах розкритикували парламентарку Мар’яну Безуглу, яка дорікнула нещодавно загиблому народному депутатові від партії "Голос" Ярославові Рущишину тим, що він "загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі" нібито в комендантську годину.

Зокрема, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала свою колегу "зупинитися".