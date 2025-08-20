Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комитет Рады поддержал изгнание Безуглой с заседания парламента, она идет в суд

Евгений КизиловСреда, 20 августа 2025, 19:24
Комитет Рады поддержал изгнание Безуглой с заседания парламента, она идет в суд
фото: фейсбук-страница Безуглой

Комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы проголосовал за постановление о недопуске нардепа Марьяны Безуглой на заседание парламента.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в соцсетях

Прямая речь: "С третьего раза Регламентный комитет все же проголосовал за мое постановление об исключении Марьяны Безуглой из заседания Верховной Рады... за системное нарушение регламента и антисоциальное поведение".

Реклама:

Детали: Депутат добавил, что сама Безуглая на заседание комитета не явилась.

Он также сообщил, что в четверг, 21 августа, за постановление будет голосовать Верховная Рада. "Надеюсь, без сюрпризов", - прокомментировал Железняк.

Обновлено: На это решение быстро отреагировала сама Безуглая. "Подаю в суд на незаконность решения Регламентного комитета", - написала она на своей странице в Facebook.

РЕКЛАМА:

Детали: Депутат также объяснила, почему считает это решение несправедливым.

Прямая речь: "Нардеп Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но в отношении Гончаренко (нардеп от фракции "ЕС" – ред.), который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов. За то, что якобы ходила по залу с табличкой "Власть – это народ", что якобы мешало коллегам, но по поводу блокирования трибуны, многочисленных табличек и срывов заседаний парламента со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" вопросов нет...

В ВРУ были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не удалял... Они постоянно вспоминают экс-ОПЗЖ, но ни разу не пробовали исключить экс-ОПЗЖ из комитетов или отстранить от заседаний ВРУ...

Тищенко никому не мешает, и никто постановления об отстранении его от заседаний не подает. Вообще, в отношении ни одного нардепа, находящегося под следствием, преимущественно за коррупционные преступления, нет попыток".

Больше деталей: Безуглая настаивает, что ее действия в зале ВР являются частью демократического процесса, и считает решение комитета о ее удалении с заседания "двойными стандартами".

Что предшествовало: В июле украинцы в соцсетях раскритиковали Марьяну Безуглую, которая упрекнула недавно погибшего народного депутата от партии "Голос" Ярослава Рущишина в том, что он "погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле" якобы во время комендантского часа.

В частности, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала свою коллегу "остановиться".

Верховная Радаскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Все новости...
Верховная Рада
Без этического кодекса и доверия: современный кризис парламента
Молох на картонных ногах. Что изменилось во власти Зеленского после протестов
"Слуги" приостановили членство Кузнецова во фракции, думают исключить из партии
Последние новости
19:28
В Константиновке до сих пор остаются более 6,8 тысячи человек
19:24
ОбновленоКомитет Рады поддержал изгнание Безуглой с заседания парламента, она идет в суд
19:00
Китай хочет запустить собственную криптовалюту на основе юаня
18:58
Как татуировки умерших превращают в настенное искусство: история семейного бизнеса
18:33
Вместо "живых" очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным
18:30
УКАБ прогнозирует уменьшение урожая почти всех основных зерновых и масличных культур
18:28
Минобороны Польши обвинило Россию в провокации с помощью дрона
18:27
Москва готовит "затягивание поясов" из-за войны в Украине
18:27
Могут ли невакцинированных детей не допустить к обучению в школах: объяснили в Минздраве
18:20
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 21 августа
Все новости...
Реклама:
Реклама: