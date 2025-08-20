Комитет Рады поддержал изгнание Безуглой с заседания парламента, она идет в суд

Комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы проголосовал за постановление о недопуске нардепа Марьяны Безуглой на заседание парламента.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в соцсетях

Прямая речь: "С третьего раза Регламентный комитет все же проголосовал за мое постановление об исключении Марьяны Безуглой из заседания Верховной Рады... за системное нарушение регламента и антисоциальное поведение".

Реклама:

Детали: Депутат добавил, что сама Безуглая на заседание комитета не явилась.

Он также сообщил, что в четверг, 21 августа, за постановление будет голосовать Верховная Рада. "Надеюсь, без сюрпризов", - прокомментировал Железняк.

Обновлено: На это решение быстро отреагировала сама Безуглая. "Подаю в суд на незаконность решения Регламентного комитета", - написала она на своей странице в Facebook.

РЕКЛАМА:

Детали: Депутат также объяснила, почему считает это решение несправедливым.

Прямая речь: "Нардеп Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но в отношении Гончаренко (нардеп от фракции "ЕС" – ред.), который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов. За то, что якобы ходила по залу с табличкой "Власть – это народ", что якобы мешало коллегам, но по поводу блокирования трибуны, многочисленных табличек и срывов заседаний парламента со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" вопросов нет...

В ВРУ были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не удалял... Они постоянно вспоминают экс-ОПЗЖ, но ни разу не пробовали исключить экс-ОПЗЖ из комитетов или отстранить от заседаний ВРУ...

Тищенко никому не мешает, и никто постановления об отстранении его от заседаний не подает. Вообще, в отношении ни одного нардепа, находящегося под следствием, преимущественно за коррупционные преступления, нет попыток".

Больше деталей: Безуглая настаивает, что ее действия в зале ВР являются частью демократического процесса, и считает решение комитета о ее удалении с заседания "двойными стандартами".

Что предшествовало: В июле украинцы в соцсетях раскритиковали Марьяну Безуглую, которая упрекнула недавно погибшего народного депутата от партии "Голос" Ярослава Рущишина в том, что он "погиб не в бою, а гоняя на мотоцикле" якобы во время комендантского часа.

В частности, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала свою коллегу "остановиться".