Лавров уникає конкретики стосовно можливості зустрічі Путіна й Зеленського
Глава МЗС РФ Сергій Лавров повторив, що Росія "готова до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі, але потенційна зустріч на вищому рівні повинна бути ретельно підготовлена і поставити крапку в переговорному процесі".
Джерело: Лавров на прес-конференції в Москві, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на росЗМІ
Пряма мова: "Ми готові до будь-яких форматів. Але, коли мова йде про зустрічі на вищому рівні, необхідно найретельніше їх підготувати на всіх попередніх етапах, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а дійсно ставили крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати".
Деталі: Глава МЗС РФ зазначив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори (з Україною), а й подумати про те, щоб підвищити рівень глав делегацій".
"І саме це вписується в нашу пропозицію про те, щоб в рамках цього процесу окремий блок був присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими та гуманітарними", – заявив Лавров.
Він стверджує, що "ця ідея була позитивно сприйнята президентом Трампом". "Ми розраховуємо, що він доведе її і роз'яснить її київським представникам, і ми отримаємо реакцію", – заявив Лавров.
Ніякої конкретики щодо можливості зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського глава МЗС РФ не сказав.
Передісторія:
- Раніше меседж про ідею "підвищити рівень голів делегацій на переговорах між Україною і Росією" висловив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, який сказав, що Путін та Трамп обговорили ідею "підвищення рівня представників" на переговорах щодо російсько-української війни. Ушаков не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість зустрічі лідерів.
- Натомість речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що господар Кремля Володимир Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.
- Президент Трамп після розмови з лідером РФ заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.