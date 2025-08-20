Усі розділи
Лавров уникає конкретики стосовно можливості зустрічі Путіна й Зеленського

Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 18:15
Сергій Лавров. фото Getty Images
Сергій Лавров. фото Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повторив, що Росія "готова до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі, але потенційна зустріч на вищому рівні повинна бути ретельно підготовлена і поставити крапку в переговорному процесі".

Джерело: Лавров на прес-конференції в Москві, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на росЗМІ

Пряма мова: "Ми готові до будь-яких форматів. Але, коли мова йде про зустрічі на вищому рівні, необхідно найретельніше їх підготувати на всіх попередніх етапах, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а дійсно ставили крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати".

Деталі: Глава МЗС РФ зазначив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори (з Україною), а й подумати про те, щоб підвищити рівень глав делегацій".

"І саме це вписується в нашу пропозицію про те, щоб в рамках цього процесу окремий блок був присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими та гуманітарними", – заявив Лавров.

Він стверджує, що "ця ідея була позитивно сприйнята президентом Трампом". "Ми розраховуємо, що він доведе її і роз'яснить її київським представникам, і ми отримаємо реакцію", – заявив Лавров.

Ніякої конкретики щодо можливості зустрічі Путіна і президента України Володимира Зеленського глава МЗС РФ не сказав.

Передісторія:

  • Раніше меседж про ідею "підвищити рівень голів делегацій на переговорах між Україною і Росією" висловив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, який сказав, що Путін та Трамп обговорили ідею "підвищення рівня представників" на переговорах щодо російсько-української війни. Ушаков не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість зустрічі лідерів.
  • Натомість речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що господар Кремля Володимир Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.
  • Президент Трамп після розмови з лідером РФ заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

ПутінЗеленськийпереговориМЗС
