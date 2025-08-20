Лавров избегает конкретики относительно возможности встречи Путина и Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров повторил, что Россия "готова к продолжению переговоров с Украиной в любом формате, но потенциальная встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена и поставить точку в переговорном процессе".

Источник: Лавров на пресс-конференции в Москве, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на росСМИ

Прямая речь: "Мы готовы к любым форматам. Но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать".

Детали: Глава МИД РФ отметил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом "внес предложение не просто продолжить эти переговоры (с Украиной), но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций".

"И как раз это вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был бы посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными", – заявил Лавров.

Он утверждает, что "эта идея была позитивно воспринята президентом Трампом". "Мы рассчитываем, что он доведет ее и разъяснит ее киевским представителям, и мы получим реакцию", – заявил Лавров.

Никакой конкретики относительно возможности встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского глава МИД РФ не сказал.

