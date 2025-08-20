Усі розділи
СБУ, Вакарчук та Магучіх: Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України" 

Анастасія ПроцСереда, 20 серпня 2025, 21:56
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський до Дня Незалежності вручив державні відзнаки "Національна легенда України". Серед цьогорічних лауреатів – співак Святослав Вакарчук, Ярослава Магучіх та команда СБУ за операцію "Павутина".

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Україна – це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію".

ФОТО: ОП

Деталі: Цьогоріч лавреатами стали:

  • Святослав Вакарчук – співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
  • Володимир Горбулін – перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
  • команда СБУ за операцію "Павутина";
  • Ярослава Магучіх – легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
  • Сергій Лифар – артист балету і балетмейстер (посмертно, нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря);
  • Людмила Монастирська – оперна співачка;
  • Анатолій Криволап – художник;
  • Андрій Сем’янків – капітан медслужби, письменник;
  • Джеймс Костянтин Темертей – меценат;
  • Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України.

Пряма мова: "Для мене честь вітати наших видатних людей і вручити важливу відзнаку "Національна легенда України". Відзнаку, яка має велике значення та мету. Це належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв. 

Великих українців та українок, які своєю роботою, творчістю, своїми вчинками прославляють Україну, дають нашому народу привід пишатися тим, що ми українці, пишатись і захоплюватися своєю Україною".

 
ФОТО: ОП

Довідка: Відзнаку "Національна легенда України" започаткували у 2021 році до 30-річчя Незалежності. Нею щороку відзначають людей, які зробили вагомий внесок у розбудову держави, її захист, розвиток науки, культури, спорту, економіки та інших сфер, а також у благодійну й громадську діяльність.

Зеленський
