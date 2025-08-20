СБУ, Вакарчук и Магучих: Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"

Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости вручил государственные награды "Национальная легенда Украины". Среди нынешних лауреатов - певец Святослав Вакарчук, Ярослава Магучих и команда СБУ за операцию "Паутина".

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Украина - это страна невероятных людей. Умных, сильных, талантливых. Настоящих легенд. Из разных сфер и поколений. Но их объединяет главное: они вдохновляют, прославляют наше государство в мире и творят историю".

ФОТО: ОП

Детали: В этом году лауреатами стали:

Святослав Вакарчук - певец, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы";

Владимир Горбулин - первый вице-президент НАН Украины, Герой Украины;

команда СБУ за операцию "Паутина";

Ярослава Магучих - легкоатлетка, олимпийская чемпионка. Награду вручат после ее возвращения в Украину из-за границы;

Сергей Лифарь - артист балета и балетмейстер (посмертно, награду передадут Киевской академии танца им. Сержа Лифаря);

Людмила Монастырская - оперная певица;

Анатолий Криволап - художник;

Андрей Семьянкив - капитан медслужбы, писатель;

Джеймс Константин Темертей - меценат;

Василий Зинкевич - певец, народный артист Украины, Герой Украины.

Прямая речь: "Для меня честь приветствовать наших выдающихся людей и вручить важную награду "Национальная легенда Украины". Отличие, которое имеет большое значение и цель. Это надлежащее чествование со стороны Украины своих талантов, гениев, героев.

Великих украинцев и украинок, которые своей работой, творчеством, своими поступками прославляют Украину, дают нашему народу повод гордиться тем, что мы украинцы, гордиться и восхищаться своей Украиной".

ФОТО: ОП

Справка: Награду "Национальная легенда Украины" учредили в 2021 году к 30-летию Независимости. Ею ежегодно отмечают людей, которые внесли весомый вклад в развитие государства, его защиту, развитие науки, культуры, спорта, экономики и других сфер, а также в благотворительную и общественную деятельность.