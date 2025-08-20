"Це ескалація": Лідер коаліційної партії Литви відмовився підтримати відправку військ в Україну

Лідер однієї з коаліційних партій Литви "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що його політична сила за будь-яких умов не погодиться на відправлення литовських військових в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За словами Жемайтайтіса, "Литва не має абсолютно ніякого права відправляти своїх солдатів і брати участь" у розгортанні іноземного військового контингенту в Україні.

"Це подальша ескалація війни, оскільки військова провокація Росії, яка, найімовірніше, відбудеться, може втягнути в війну країни Євросоюзу", – вважає він.

На думку лідера "Зорі Німану", якщо вдасться домогтися миру в Україні, то там не буде необхідності в військах союзників.

"Тому що якщо буде підписано мир, то навіщо відправляти солдатів? Якщо в країні мир, то і солдати там не потрібні", – пояснив він свою логіку.

