"Це ескалація": Лідер коаліційної партії Литви відмовився підтримати відправку військ в Україну

Олег Павлюк, Анастасія ПроцСереда, 20 серпня 2025, 22:23
Це ескалація: Лідер коаліційної партії Литви відмовився підтримати відправку військ в Україну
Ілюстративне фото: Getty Images

Лідер однієї з коаліційних партій Литви "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що його політична сила за будь-яких умов не погодиться на відправлення литовських військових в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Деталі: За словами Жемайтайтіса, "Литва не має абсолютно ніякого права відправляти своїх солдатів і брати участь" у розгортанні іноземного військового контингенту в Україні.

"Це подальша ескалація війни, оскільки військова провокація Росії, яка, найімовірніше, відбудеться, може втягнути в війну країни Євросоюзу", – вважає він.

На думку лідера "Зорі Німану", якщо вдасться домогтися миру в Україні, то там не буде необхідності в військах союзників.

"Тому що якщо буде підписано мир, то навіщо відправляти солдатів? Якщо в країні мир, то і солдати там не потрібні", – пояснив він свою логіку.

Нагадаємо:

  • Днями радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.
  • Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

