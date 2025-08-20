"Это эскалация": Лидер коалиционной партии Литвы отказался поддержать отправку войск в Украину

Лидер одной из коалиционных партий Литвы "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что его политическая сила при любых условиях не согласится на отправку литовских военных в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По словам Жемайтайтиса, "Литва не имеет абсолютно никакого права отправлять своих солдат и участвовать" в развертывании иностранного военного контингента в Украине.

"Это дальнейшая эскалация войны, поскольку военная провокация России, которая, скорее всего, состоится, может втянуть в войну страны Евросоюза", – считает он.

По мнению лидера "Зори Ниману", если удастся добиться мира в Украине, то там не будет необходимости в войсках союзников.

"Потому что если будет подписан мир, то зачем отправлять солдат? Если в стране мир, то и солдаты там не нужны", – пояснил он свою логику.

