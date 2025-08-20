Усі розділи
У Росії заявили про неприйнятність військ НАТО в Україні, хоча Трамп думає інакше

Олег Павлюк, Анастасія ПроцСереда, 20 серпня 2025, 23:41
У Росії заявили про неприйнятність військ НАТО в Україні, хоча Трамп думає інакше
Ілюстративне фото: Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва не прийме появи військових НАТО в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Медведєва у Х

Деталі: На початку свого твіта Медведєв звертається до такого собі "безмозкого галльського півня" (можна припустити, що йдеться про президента Франції Емманюеля Макрона), який підтримує ідею відправлення військ в Україну.

"Було чітко заявлено: НІЯКИХ військ НАТО як миротворців. Росія не прийме таких "гарантій безпеки". Але охриплий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника", – додав він.

Ще напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО  в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Володимира Путіна.

Трамп водночас пообіцяв, що як президент не санкціонує відправку американських військ до України.

РосіяНАТО
