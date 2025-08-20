Все разделы
В России заявили о неприемлемости войск НАТО в Украине, хотя Трамп думает иначе

Олег Павлюк, Анастасия ПроцСреда, 20 августа 2025, 23:41
В России заявили о неприемлемости войск НАТО в Украине, хотя Трамп думает иначе
Иллюстративное фото: Getty Images

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва не примет появления военных НАТО в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Медведева в Х

Детали: В начале своего твита Медведев обращается к некоему "безмозглому галльскому петуху" (можно предположить, что речь идет о президенте Франции Эмманюэле Макроне), который поддерживает идею отправки войск в Украину.

"Было четко заявлено: НИКАКИХ войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет таких "гарантий безопасности". Но охрипшая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что она король курятника", – добавил он.

Еще накануне президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.

Трамп в то же время пообещал, что как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.

РосcияНАТО
